Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили

В США в ближайшее время будут введены пошлины на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны, в размере 25%. Соответствующее заявление сделал глава государства Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, плата за собранные за границей машины будет постоянной.

«Мы будем фактически взимать пошлину в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то пошлин не будет», — заявил американский лидер.

Как подчеркнул президент Штатов, платить придется всем при условии сборки автомобилей не в Соединенных Штатах. Американский лидер уточнил, что его распоряжение вступит в силу 2 апреля, оно добавится к уже существующим. По предварительным оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.

Президент сообщил, что провел переговоры с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — о новых пошлинах. Впрочем, большинство из них уже имеют собственные заводы в США, кроме того, она намерены перенести свои подразделения по производству запчастей обратно в страну.

«Если у вас здесь нет заводов, вам придется их построить. Потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто», — сказал Трамп.

Как отметил американский лидер, японская компания Honda прямо сейчас возводит одно из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. И этого не случилось бы, если были введены пошлины на автомобили.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп открыто показал свое отношение к Европе.