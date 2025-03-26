«Нахлебники»: Трамп открыто показал свое отношение к Европе

Эфирная новость 24 0

Трамп назвал страны Евросоюза нахлебниками

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Janine Schmitz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский лидер заявил, что страны Евросоюза фактически живут за счет США.

В США назвали Евросоюз и НАТО иждивенцами. По словам американского лидера Дональда Трампа, Европа живет за счет Штатов, особенно в вопросе поддержки Украины. А ответственность за то, что Вашингтон оказался в таком положении, Трамп возложил на предыдущую администрацию Белого дома.

«Я думаю, что Европейский союз — нахлебники. Он был абсолютно ужасен для нас в вопросах торговли. Ужасен. И, как вы знаете, НАТО, я заставил их заплатить сотни миллиардов долларов. Они сильно отставали. И если вы посмотрите даже на Украину, то из-за Байдена мы влипли на 350 миллиардов долларов. Этого конфликта не должно было быть», — сказал Трамп.

Более того, Трамп продолжает торговую войну против практически всего мира. Накануне он заявил, что со 2 апреля вводит пошлины для стран в 25%, которые закупают нефть у Венесуэлы. Также он анонсировал и новые тарифы на иностранный импорт, которые будут работать наряду с уже действующими ограничениями.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
Лопухи не помогут: почему нельзя лечить грыжу народными методами
8:56
«Нахлебники»: Трамп открыто показал свое отношение к Европе
8:42
SpaceX совершит первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли
8:30
В Новокузнецке разрешили усыплять бездомных собак
8:19
«Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям
8:04
Суд над Депардье: слушания по делу актера продолжаются в Париже

Сейчас читают

Шайба № 889: Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов
«Как старый грузовик»: Зацепин раскрыл секреты бодрости и долголетия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп