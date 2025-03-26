«Нахлебники»: Трамп открыто показал свое отношение к Европе

Американский лидер заявил, что страны Евросоюза фактически живут за счет США.

В США назвали Евросоюз и НАТО иждивенцами. По словам американского лидера Дональда Трампа, Европа живет за счет Штатов, особенно в вопросе поддержки Украины. А ответственность за то, что Вашингтон оказался в таком положении, Трамп возложил на предыдущую администрацию Белого дома.

«Я думаю, что Европейский союз — нахлебники. Он был абсолютно ужасен для нас в вопросах торговли. Ужасен. И, как вы знаете, НАТО, я заставил их заплатить сотни миллиардов долларов. Они сильно отставали. И если вы посмотрите даже на Украину, то из-за Байдена мы влипли на 350 миллиардов долларов. Этого конфликта не должно было быть», — сказал Трамп.

Более того, Трамп продолжает торговую войну против практически всего мира. Накануне он заявил, что со 2 апреля вводит пошлины для стран в 25%, которые закупают нефть у Венесуэлы. Также он анонсировал и новые тарифы на иностранный импорт, которые будут работать наряду с уже действующими ограничениями.