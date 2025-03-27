Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 39 0

Захарова назвала убийства российских журналистов припадком бешенства Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Киевскому режиму невыгодна та правда, которую рассказывают в зоне СВО миру наши корреспонденты.

«Припадок бешенства» киевского режима против безоружных российских журналистов не поддается никакому описанию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала убийство наших военных корреспондентов украинскими боевиками в зоне спецоперации.

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«То остервенение, буквально припадок бешенства, в котором в последние дни экстремисты, террористы клики (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) рыщут в поисках безоружных корреспондентов, как они наносят по ним удары из всех возможных видов вооружения, естественно, поставляемых Западом, уже не поддается никакому описанию», — заявила она в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что только за последние несколько дней в зоне СВО после целенаправленных ударов националистов погибли четыре представителя СМИ, еще трое, не считая других гражданских лиц, получили тяжелые ранения.

Охота на российских журналистов ведется из-за того, что они освещают происходящие в зоне спецоперации события и рассказывают миру правду, что невыгодно для киевского режима.

Несколько дней назад, 24 марта, стало известно о гибели российских журналистов в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Среди них находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Накануне, 26 марта, российское журналистское сообщество понесло еще одну утрату — при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Они подорвались на вражеской мине.

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