Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в Москве и Петербурге

Познакомиться с тайской классической музыкой удастся уже в следующем месяце
Фото: 5-tv.ru
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Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в Москве и в Петербурге в рамках перекрестного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.
Зрители смогут познакомиться с тайской классической музыкой уже в следующем месяце — в городе на Неве концерт состоится 2 апреля на сцене большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, а в столице 4 апреля на сцене концертного зала «Зарядье».
В программе российского тура — композиции, прославляющие Таиланд и демонстрирующие красоту тайских мелодий. За дирижерским пультом будет находиться маэстро Ванит Потаванит.
Кроме того, вместе с оркестром выступят российские музыканты — пианист Дмитрий Маслеев и скрипач Гайк Казазян.
Мероприятия проходят при поддержке министерства культуры и министерства иностранных дел Таиланда, а также министерства культуры РФ. Организатором выступает ФГБУК Росконцерт.
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