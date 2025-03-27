Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в Москве и Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Познакомиться с тайской классической музыкой удастся уже в следующем месяце

оролевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в России

Фото: 5-tv.ru

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Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в Москве и в Петербурге в рамках перекрестного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.

Зрители смогут познакомиться с тайской классической музыкой уже в следующем месяце — в городе на Неве концерт состоится 2 апреля на сцене большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, а в столице 4 апреля на сцене концертного зала «Зарядье».

В программе российского тура — композиции, прославляющие Таиланд и демонстрирующие красоту тайских мелодий. За дирижерским пультом будет находиться маэстро Ванит Потаванит.

Кроме того, вместе с оркестром выступят российские музыканты — пианист Дмитрий Маслеев и скрипач Гайк Казазян.

Мероприятия проходят при поддержке министерства культуры и министерства иностранных дел Таиланда, а также министерства культуры РФ. Организатором выступает ФГБУК Росконцерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметит 60-летие грандиозными шоу.

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