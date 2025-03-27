«Ситуация очень печальная» — близкий друг о самочувствии Михаэля Шумахера

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 49 0

Состояние здоровья Михаэля Шумахера ухудшилось

«Ситуация очень печальная»: журналист о самочувствии Михаэля Шумахера

Фото: www.globallookpress.com/R4040

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Знаменитый гонщик нуждается в постоянной поддержке со стороны близких.

После выхода из комы знаменитый гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не может говорить. Соответствующее заявление близкого друга семьи спортсмена журналиста Феликса Горнера опубликовало издание Daily Mail.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов», — охарактеризовал состояние Горнер.

Более того, репортер поделился подробностями жизни бывшего автогонщика Формулы-1. По его словам, круг тех, кто может сейчас подойти к Шумахеру крайне ограничен — на данный момент это всего 20 человек.

«И, на мой взгляд, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его частную жизнь, и это не изменилось», — прокомментировал Горнер.

Известно, что Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму еще в 2013 году во время катания на лыжах. На тот момент он уже завершил спортивную карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья Шумахера обжаловала приговор по делу о шантаже.

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