Инвесторы отремонтировали 14 помещений в исторических зданиях Москвы

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 37 0

С 2017 года было заключено 27 договоров купли-продажи, связанных с объектами культурного наследия.

Инвесторы отремонтировали 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Инвесторы отреставрировали более двух тысяч квадратных метров в исторических зданиях столицы. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 уже завершены. <…> Только в прошлом году представители бизнеса восстановили пять помещений в объектах культурного наследия», — поделился сведениями чиновник.

Более того, по словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на данный момент идут работы по ремонту помещения в памятнике XVI века «Служебные постройки старого Головинского дворца».

«В прошлом году инвестор восстановил помещения в усадьбе XVIII–XIX веков на улице Балчуг, в здании, в котором в 1905 году размещалась редакция газеты „Вперед“ на Большой Никитской улице, а также в трех бывших доходных домах, построенных в начале прошлого столетия», — доложил чиновник о результатах уже проделанных в столице работ.

Гаман также подчеркнул, что все восстановленные помещения находятся в центре города, где высокий спрос на недвижимость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МКНЦ Логинова обновляет лечебные корпуса.

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