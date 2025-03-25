Курс на будущее: МКНЦ Логинова обновляет лечебные корпуса

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Собянин сообщил об обновлениях корпусов МКНЦ Логинова для лечения

Продолжаем масштабную модернизацию МКНЦ им. Логинова

Фото: mos.ru

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Строительство завершится к 2026 году.

Московский клинический научный центр имени Логинова (МКНЦ), один из крупнейших онкологических стационаров города, продолжает масштабную модернизацию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

После открытия в 2023 году нового многопрофильного лечебно-диагностического комплекса на 633 койки с современным оборудованием, включая роботизированные хирургические системы и передовые диагностические аппараты, наступил следующий этап: полная реконструкция старых лечебных и лабораторного корпусов, построенных почти полвека назад.

В обновленных корпусах появятся новые отделения: гематологический центр, урологическое, онкохирургическое и реанимационное отделения, а также современные операционные и лаборатории для проведения генетических и иммунологических исследований.

«Все отделения проектируем с учетом оптимального маршрута движения пациентов. Помещения будут соответствовать современным требованиям, включая безбарьерную среду для маломобильных граждан», — сообщил Собянн.

Все три корпуса соединят крытыми переходами с основным зданием. Работы должны быть завершены к 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что на северо-западе Москвы появятся 15 образовательных учреждений.

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Курс на будущее: МКНЦ Логинова обновляет лечебные корпуса

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