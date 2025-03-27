«Летом в валенках»: когда действительно нужно менять зимние шины на летние

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 20 0

Автоэксперт Портнихин: использовать зимнюю резину летом небезопасно и дорого

«Летом в валенках»: эксперт рассказал, когда менять зимние шины на летние

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Весной многие россияне спешат «переобуть» автомобили.

Автомобилистам не стоит торопиться при замене зимних шин на летние. Об этом напомнил автоэксперт Виталий Портнихин в ходе беседы с URA.RU.

«Главное правило при смене резины — нужно ориентироваться на устойчивую плюсовую температуру», — наставил он.

Эксперт отметил, что в начале весны по утрам есть опасность возникновения гололедицы, особенно на эстакадах и мостах, хотя днем асфальт сухой и нескользкий.

«Потом приходится менять помятые диски и погнутые детали подвески после скольжения на неожиданной наледи», — рассказал о возможных последствиях эксперт.

Тем не менее Портнихин подчеркнул, что если вовремя не сменить шины, то резина станет чрезмерно мягкой. Это приведет к излишнему расходу топлива, снижению маневренности автомобиля, а также быстрому износу самих шин.

«Шипованная резина запрещена с июня по август включительно. За ее использование в летний период можно получить штраф 500 рублей <…> А вот нешипованная зимняя резина формально не запрещена летом, но я бы не рекомендовал на ней ездить при температуре выше +10 градусов», — уточнил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать надежную защиту двигателя.

 

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.83
-0.38 90.54
-1.46
Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»
23:23
«Летом в валенках»: когда действительно нужно менять зимние шины на летние
23:03
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты в Арктике
22:43
Укравшая деньги на лечение покусанного хаски мальчика отправлена под домашний арест
22:24
В Париже прошел саммит «коалиции желающих» помочь Украине
22:05
Отравление или проклятие: что послужило причиной странной смерти звезды «Битвы Экстрасенсов» Юлии Корнеевой

Сейчас читают

Крушение батискафа «Синдбад» в Египте: что известно к этому часу
Боевик ВСУ рассказал, как его обобрали до нитки и отправили на передовую
«Однажды папа сказал…»: какой совет сыну успел дать Мадянов до смерти
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп