Обозреватели The New York Times пишут, что Киев опасается передаче Москве контроля над портом.

Контроль над одесскими портами — один из ключевых вопросов, волнующих Украину на фоне завершившихся в Эр-Рияде переговоров России и США. Об этом пишет EADaily.

Ранее сразу несколько изданий на Западе смело заявляли, что Украина «с успехом вытеснила флот России из западной части Черного моря». Эти «успехи» называли чуть ли не ярчайшим достижением Киева в ходе конфликта. Впрочем, известно, что ВКС РФ интересен не контроль за судами в Черном море, а, скорее, их конечный пункт — порты Одессы, куда и доставляются грузы ВСУ. Недаром здесь за последнее время уничтожался любой подозрительный объект.

Теперь по итогам переговоров в Эр-Рияде The New York Times выходит с новостями о возможной передаче России контроля над «портом в Одессе». Заявление сделано якобы со слов помощников Владимира Зеленского.

Впрочем, что действительно важно для нашей страны, так это иметь возможность свободно торговать в регионе и, конечно, гарантировать безопасность Крымского моста, а также портов побережья Черного моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп готов снизить пошлины на товары из КНР ради сделки по TikTok.