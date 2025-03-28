Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в зоне СВО

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в ЛНР

Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com/Gabriel Luengas

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Гибель корреспондентов — нарушение резолюции Совета безопасности ООН.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство Вооруженными силами Украины (ВСУ) корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» и водителя съемочной группы «Звезды» Александра Сиркели в Луганской Народной Республике. Ее заявление было опубликовано на сайте организации.

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию», — сказано в публикации.

Азуле призвала соблюдать международное гуманитарное право, в том числе резолюцию 2222 Совета безопасности ООН о защите в конфликтах журналистов, работников СМИ и связанных с ними сотрудников.

Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО) 24 марта. Он вел деятельность на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Александра вышел в эфир 23 марта, в нем корреспондент рассказывал о ситуации на купянском направлении.

В знак скорби об Александре в здании МИЦ «Известия» был установлен мемориал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Украины.

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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в зоне СВО

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