Вскрытие туши мамонтенка Яны провели якутские ученые: что они обнаружили

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Вскрытие туши мамонтенка Яны провели якутские ученые

Фото, видео: Скрябин Вадим/ТАСС; 5-tv.ru

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В будущем эти данные могут помочь в работе по созданию антибиотиков для лечения различных инфекций.

В Якутии мамонтенок Яна может помочь ученым открыть тайны ледникового периода. Останки древнего животного обнаружили летом прошлого года в одном из районов вечной мерзлоты на глубине 40 метров. Там они провели больше 50 тысяч лет.

Древнему детенышу было не больше года. На вид туша сохранилась почти идеально, особенно голова. Есть хобот, уши, ротовая полость. Но наибольший интерес для специалистов представляет желудок.

«Есть хорошо сохраненные внутренние органы. Мы отдельно отделили желудок, печень, дошли до плервы. Есть интересные моменты, что в желудке нашли остатки растительности. Специалисты посмотрят, чем мамонт питался», — говорит ректор Северо-восточного федерального университета Анатолий Николаев.

Также ученые планируют подробно изучить болезни мамонтенка. По их словам, в будущем эти данные могут помочь в работе по созданию антибиотиков для лечения различных инфекций.

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Вскрытие туши мамонтенка Яны провели якутские ученые: что они обнаружили

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