Крики, вопли и кровь: очевидцы рассказали о произошедшем на рейсе в Тель-Авив

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 106 0

Члены экипажа обезвредили агрессора.

Что произошло на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Фото: www.globallookpress.com/Lex Rayton

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На рейсе из Дубая в Тель-Авив неадекват напал на пилота и пассажирку с ножом

Пассажиры рейса Boeing 737 компании Flydubai в Тель-Авив, рассказали об обстановке в момент ЧП. По их словам, неадекватный мужчина напал с ножом на пилота и одну из пассажирок, но его обезвредили.

Собеседница издания I24 Ясмин Абукасис пересказала слова дочери, которая находилась на борту. По ее словам, неадекватный мужчина с ножом напал на пилота и одну из пассажирок.

«Началась паника… Крики: „Помогите, помогите, помогите“. Он (нападавший — Прим. ред.) достал нож и попытался убить девушку. Пилот схватил его за руку и прижал к полу», — рассказала женщина.

Как рассказала другая пассажирка Адер Гицис, из кабины доносились крики и вопли, а когда дверь открыли, пассажиры увидели кровь. Слова очевидицы приводит издание N12.

«Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и вопли, а потом увидели, что открыли кабину пилотов, и там была кровь», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что между пилотами Boeing 737 якобы началась драка после того, как один из них направил самолет в резкое пике с высоты около 30 тысяч футов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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