Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ

Присяжные вынесли обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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В числе подсудимых — «крестный отец» банды Игорь Жирноклеев.

В отношении десяти бывших участников Таганской организованной преступной группы вынесли обвинительный вердикт. Решение было принято коллегией присяжных в Мосгорсуде, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«По участию в банде и преступном сообществе все подсудимые признаны виновными единодушно», — сказано в сообщении.

Таганской ОПГ были убиты самые влиятельные криминальные авторитеты. Среди них «вор в законе» Аслан Усоян, также известный как Дед Хасан. Участников группировки объявили в федеральный и международный розыск в августе 2024 года. В сентябре того же года начался судебный процесс.

В числе подсудимых «крестный отец» группировки Игорь Жирноклеев. Следствие установило, что он являлся «правой рукой» главаря Таганского ОПГ Григория Рабиновича.

«Жирноклеев также единодушно признан виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна», — уточнила пресс-служба прокуратуры.

Всем членам группировки было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Пятерых из них впоследствии признали заслуживающими снисхождения по этой статье. Тюремные сроки обвиняемых будут озвучены 9 апреля.

Таганское ОПГ было основано в начале 90-х годов Игорем Жирноклеевым, Игорем Шиловым и Александром Грабером. Последний умер в 1999 году. «Таганские» обвиняются в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром», криминального авторитета Аслана Усояна, двух московских предпринимателей, двух членов собственной банды и адвоката Натальи Вавилиной.

Другие обвинения в сторону «Таганских» — разбойное нападение, вымогательство, похищение. Члены ОПГ занимались мошенничеством, фальсифицировали доказательства в суде, осуществляли незаконный оборот оружия, а также производили взрывчатые вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сочи накрыли ОПГ во главе с экс-советником мэра.

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Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ

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