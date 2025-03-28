Запах здоровья: какой простой тест предсказывает риск развития деменции

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Оториноларинголог Зайцев: сбои в обонянии могут указывать на развитие деменции

Обонятельный тест предсказывает болезнь Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com

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Результаты данного эксперимента могут сигнализировать не только об Альцгеймере, но и о других серьезных заболеваниях.

Обонятельный тест способен предсказать риск развития болезни Альцгеймера. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-отоларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

По словам специалиста, многие эксперты связывают аносмию, то есть потерю способности распознавать запахи, с деменцией. Предполагается, что токсические белки в мозгах людей с Альцгеймером развиваются в той части, что отвечает за обоняние.

Тест, который поможет распознать потенциальные признаки данного заболевания прост. Человеку необходимо понюхать кусочек ткани или бумаги, пропитанный кокосовым экстрактом, и взять для сравнения другой образец с запахом, например, «свежего хлеба». Необходимо верно распознать аромат экзотического продукта.

Данный эксперимент, конечно, не способен диагностировать саму болезнь, однако может стать своевременным маркером, сигнализирующим о том, что человеку необходимо полноценное обследование, уверяет медик. Ведь проблемы с обонянием могут быть признаком не только деменции, но и онкологии, рассеянного склероза или травм.

Дело в том, что запахи распознаются человеком поэтапно, объясняет Зайцев. Аромат, попадая на специальные клетки-рецепторы, провоцируют выработку слизи, которая их раздражает.

Эти рецепторы связаны со специальным нервом, который передает поступивший сигнал в мозг. Получив необходимые данные, наше серое вещество начинает их расшифровывать.

Проблемы возникают, когда что-то в этой цепи дает сбой. И если сенсоневральная часть в порядке, значит, неполадки с работой мозга. Поэтому, если обоняние начинает подводить, то стоит обратиться к врачам и пройти обследование, советует отоларинголог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие три вопроса помогут диагностировать болезнь Альцгеймера.

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Запах здоровья: какой простой тест предсказывает риск развития деменции

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