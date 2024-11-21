О чувствах, хобби и интересах: какие 3 вопроса помогут диагностировать болезнь Альцгеймера

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Евгения Романова
Евгения Романова 212 0

В Японии определили 3 вопроса для диагностики болезни Альцгеймера

О чувствах, хобби и интересах: какие 3 вопроса помогут диагностировать болезнь Альцгеймера

Фото: 5-tv.ru

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Японские специалисты разработали простой метод.

Появился метод, позволяющий с помощью трех вопросов выявить риск возможного возникновения у человека болезни Альцгеймера. Его разработала объединенная группа японских исследователей из японского университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

Этот метод позволит определить болезнь на ранних стадиях и легкие когнитивные расстройства. В эксперименте приняли участие 108 пациентов дома престарелых с деменцией, в числе которых были те, кто страдает болезнью Альцгеймера, а также 47 здоровым людям. Им задали следующие вопросы:

  • Вы чувствуете, что у вас появились трудности в повседневной жизни?
  • Можете ли вы рассказать о своих повседневных удовольствиях или увлечениях?
  • Какие новости или события вас интересуют в последнее время?

В результате участники, которые давали негативные или пессимистические ответы, либо же ссылались на возрастные изменения, имели более высокий риск развития болезни Альцгеймера.

Еще в октябре сообщалось, что ученые в Петербурге тестируют препарат для лечения больных Альцгеймером. Исследователи уже завершили доклинический этап разработки нового препарата. Само заболевание молодеет, ведь растет количество перегрузок и стрессов. Так, многие пациенты в возрасте 20-25 лет имеют сосудистые нарушения. Есть три фактора, которые приводят к болезни Альцгеймера: образ жизни, это питание, это сон и это отсутствие стресса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стресс приводит к болезни Альцгеймера. В таком состоянии человек больше подвержен эмоциональной нестабильности, тревоге и панике.

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