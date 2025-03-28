Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Мужчина финансировал ВСУ и занимался администрированием проукраинских ресурсов.

Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который занимался администрированием проукраинских и оппозиционных ресурсов, а также вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru

Отмечается, что все противоправные действия подозреваемый осуществлял по собственной инициативе на безвозмездной основе. Он уже помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве.

 

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