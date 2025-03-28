Теракт в административном здании в Москве предотвратили сотрудники ФСБ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 61 0

Злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины.

Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Силовики предотвратили в Москве теракт, который планировал совершить завербованный спецслужбами Украины злоумышленник в административном здании. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Задержанным является уже ранее судимый за убийство, грабеж и вымогательство мужчина. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. По указанию куратора он изъял из тайника самодельное взрывное устройство массой пять килограммов с часовым механизмом, которое должен был заложить в одном из административных зданий города.

Злоумышленнику обещали обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе.

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