В Незалежной продолжается захват канонической Украинской православной церкви (УПЦ) силами раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Как сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов, представители ПЦУ недавно вторглись в еще два храма, принадлежавших УПЦ.

«Нам сообщают и о втором храме УПЦ в Белой Церкви Киевской области, который сегодня захватили рейдеры. По информации с места событий, сразу после окончания комендантского часа, у православных христиан был отобран храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Первым же храмом, недавно оккупированным ПЦУ, стал храм в честь Рождества Христова. Как сообщается, представители раскольнической церкви действуют совместно с сотрудниками украинских правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские оккупанты, еще недавно находившиеся в Курской области, превратили местную церковь в свой опорный пункт, в котором хранили оружие, боеприпасы и горючие вещества.