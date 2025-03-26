Церковь превратили в «опорник»: появились подробности освобождения Казачьей Локни
ВСУ превратили церковь в опорный пункт в Казачьей Локне
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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При отступлении из курского села боевики оставили много трофейного оружия.
Появились подробности освобождения села Казачья Локня в Курском приграничье. Наши мотострелки осмотрели позиции, недавно оставленные ВСУ, и рассказали, как тяжело пришлось мирным жителям во время оккупации.
Боевики превратили населенный пункт в один большой укрепрайон, осквернили памятник советским воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, и превратили в опорный пункт местную церковь.
«Они храм использовали в первую очередь как укрытие, там у них хранился бензин, мы находили боеприпасы, гранаты, патроны», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Машинист».
Военные рассказали, что при отступлении боевики оставили много трофейного оружия: противотанковые комплексы Javelin, гранатометы, автоматы шведского производства. Все говорит о том, что бойцы нашей группировки войск «Север» застали части ВСУ врасплох.
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