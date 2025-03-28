Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области

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Александр Дрозденко представил главе государства результаты развития региона, а также рассказал о планах по созданию кластера реабилитации для участников специальной военной операции.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

В Ленинградской области создают современный кластер комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Он включает в себя не только медицинский центр, где бойцы смогут получать всю необходимую помощь, но также тренировочные и учебные площадки для тех, кто возвращается к мирной жизни. Там помогают осваивать новые профессии.

О грандиозном проекте президенту России Владимиру Путину сегодня в Кремле рассказал губернатор региона. По словам Александра Дрозденко, также особое внимание уделяют строительству дорог, объектам социальной и промышленной инфраструктуры. Так, в регионе не осталось проблемных жилых объектов. А благодаря привлечению инвестиций открываются новые предприятия и создаются дополнительные рабочие места. Однако глава государства отметил, что еще есть ряд вопросов, которые необходимо решить как можно скорее.

«В целом хочу сказать, что у нас ситуация с экономикой и с доходами достаточно стабильная. Мы сегодня вошли в десятку регионов с самой низкой бедностью. У нас 4,6% — это самый низкий показатель за всю историю Ленинградской области. И самое главное, мы вошли в число регионов, где последние десять лет постоянно растут реальные доходы населения. То есть это то, что минусуется с инфляцией», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В целом, у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много. Одна из них — это доходы населения в целом. Но есть и другие. Вы человек опытный, не первый срок работаете. И, в целом, самый основной показатель, конечно, показателей много важных, но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель. Ну и, конечно, промышленность. Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание. Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать — пожалуйста. Вовремя только обращайтесь с тем, чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития», — отметил глава государства.

Владимир Путин поддержал Александра Дрозденко в намерении вновь баллотироваться на предстоящих выборах губернатора. Президент подчеркнул, что у действующего главы региона накоплен богатый опыт в руководстве регионом, и он, как никто, знает о его проблемах.

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