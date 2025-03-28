Суд арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

Заседание по делу состоялось в пятницу, 28 марта.

Суд избрал в качестве меры пресечения в отношении главы Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул арест сроком в 20 дней. Соответствующая информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Подобное наказание было выбрано по результатам рассмотрения ходатайства Антикоррупционной прокуратуры в ходе судебного заседания.

Известно, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева на трое суток 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Задержанная отправлялась в Стамбул для проведения встреч. Однако сотрудники пограничного контроля заявили о запрете на вылет, несмотря на тот факт, что Гуцул уже совершала поездки в Турцию и Россию.

Меж тем, молдавский блок «Победа» выразил протест в связи с арестом Евгении Гуцул. Инцидент политики назвали «расправой с оппозицией».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская сторона потребовала от международных организаций добиться от Молдавии освобождения Евгении Гуцул.