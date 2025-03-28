ВСУ нанесли удар по четырем районам Белгородской области

Киевские неонацисты продолжают атаковать инфраструктуру региона.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре района Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено», — предоставил отчет о происшествии глава Белгородской области.
По словам Вячеслава Гладкова, атаке подверглись также хутор Рябики Валуйского округа, село Грузское Борисовского района и село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Там были повреждены частное владение и машина «ГАЗель», а также линии электропередачи и корпус сельхозпредприятия.
По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Однако жители Грузского остались без света. К восстановлению приступят в скором времени.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Из-за сильного возгорания энергообъект оказался фактически уничтожен.
- 24 мар
- ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России
- 23 мар
- Обломок беспилотника повредил жилое здание в Астраханской области
- 23 мар
- В Ростовской области человек сгорел заживо в авто после удара дрона ВСУ
- 22 мар
- Дрон боевиков ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону, повреждено 16 квартир
- 22 мар
- Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область
- 22 мар
- Над территорией Крыма был сбит беспилотник ВСУ
- 22 мар
- Над территорией России за ночь сбили 47 украинских беспилотников
- 21 мар
- Над Белгородской областью уничтожено два украинских беспилотника
- 21 мар
- Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области
- 21 мар
- Утром над Крымом силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника
Читайте также
47%
Нашли ошибку?