В своей родной школе певец SHAMAN увидел парту в честь погибшего на СВО друга

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 33 0

Едва сдерживая слезы, музыкант вместе со школьниками исполнил песню «Встанем».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не смог сдержать слез, когда на встрече с учениками своей родной гимназии увидел памятную парту в честь погибшего на СВО школьного товарища. Справившись с эмоциями, он вместе со школьниками исполнил свою песню «Встанем», посвященную погибшим русским воинам. Это трогательное событие удалось запечатлеть корреспондентам 5-tv.ru.

Уже ставший культовым исполнитель посетил новомосковскую гимназию № 13, располагающуюся в Тульской области. Именно там Ярослав провел свои школьные годы. Вместе с учащимися он провел открытый урок патриотической музыки, под конец которого ему продемонстрировали особенную для всей школы вещь — парту с изображением его погибшего друга.

«Это вот парта героя. Вы учились вместе с Антоном Щербаковым — в параллельных классах. Наверняка вы с ним вместе бегали по коридорам — были школьными товарищами. Эта парта, посвященная ему, стоит у нас в музее, так как он погиб на СВО. Ну вот так распоряжается судьба. И все, что можно было выразить в этой истории — все оно в твоей песне „Встанем“. Все это звучит очень сильно», — с трепетом рассказала певцу школьная учительница.

Расчувствовавшись, музыкант даже не смог сдержать слез. Когда эмоции улеглись, он, заручившись поддержкой сидящих в классе учеников, исполнил свою знаменитую песню «Встанем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN объяснил, чем именно его привлекла Екатерина Мизулина.

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