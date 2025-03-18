«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина

Артист SHAMAN и Екатерина Мизулина поставили точку в слухах об их отношениях. Что публично заявил сам заслуженный артист РФ? Чем глава «Лиги безопасного интернета» покорила избранника? И правда, что она уже познакомила исполнителя с матерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще в начале февраля артист пообещал, что во время своего весеннего концерта раскроет тайну отношений с Екатериной Мизулиной. И вот торжественный момент настал. Исполнитель вывел девушку на сцену, подарил ей букет белых роз, выдохнул и с улыбкой произнес:

«Официально заявляю при всех: мы — пара. Мы встречаемся. И мы вместе».

Сама общественный деятель при этом светилась от счастья и заметно волновалась.

«Катерина, что ты на это скажешь?» — спросил певец.

«Да!» — ответила Мизулина.

«Это же прекрасно. Да здравствует любовь. Я всегда за любовь», — заявила певица Юлия Савичева.

Поклонники рады за пару. Они давно подозревали, что за дружбой SHAMAN и Екатерины Мизулиной скрывается нечто большее. Впервые об этом в шоу-бизнесе заговорили прошлым летом. Влюбленные постоянно выкладывали совместные снимки, посещали одни и те же мероприятия. Девушка не пропускала практически ни одного концерта Ярослава. А тот всегда дарил ей цветы.

«Белые розы в честь первого снега в Москве. Спасибо тебе большое», — сказала Мизулина на одном из видео.

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В ноябре скончался пресс-секретарь Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский. Для певца это стало настоящим потрясением, ведь они всегда тепло общались. На прощание с другом SHAMAN приехал в компании Екатерины. Девушка поддерживала музыканта.

Через пару месяцев Екатерину и Ярослава заметили вместе в ресторане, потом сфотографировали в продуктовом магазине.

«Они как-то завуалированно свои какие-то стрелы Амура прятали за комментариями, за такими детскими наивными сердечками, личиками, смайликами», — высказалась светский обозреватель Алена Павлова.

В начале февраля все СМИ облетело видео «поцелуя» SHAMAN и Екатерины, снятое во время концерта в одной из московских школ. Ярослав прикрыл лицо рукой, но с другого ракурса было видно, что это розыгрыш. А уже через два дня на премьеру музыкального спектакля с участием певца Мизулина приехала в компании матери.

«О чем это говорит? Наверное, не о простой какой-то симпатии к певцу. И она смотрит на него, как на мужчину. Выучила все его песни, поет с удовольствием, искрится от радости и за кулисами подбадривает своего любимого то ли артиста, а то ли мужчину», — отметила обозреватель Павлова.

Сразу после спектакля и Екатерина, и SHAMAN выложили у себя одинаковые фото с подписями: «Моя» и «Мой».

«Есть такая песня: „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому даже если я буду все скрывать, абсолютно такую неестественную историю, пытаться все шифровать и так далее, все равно так или иначе это просочится», — подчеркнул артист.

Теперь у поклонников нет повода сомневаться. После публичного признания SHAMAN спел лирическую песню, во время исполнения которой нежно обнимал Екатерину. Зрители были в восторге.

Присутствовала на концерте и мать артиста Людмила. Для нее происходящее на сцене стало приятным сюрпризом. Хотя она, как и фанаты сына, не сомневалась, что в итоге тесное общение Ярослава и Екатерины на гастролях и совместных мероприятиях когда-нибудь перерастет в любовь.

«Замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. И я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив. Катя — замечательный друг, верный друг. Очень заботливая, милая девушка, а теперь еще и любимая. Пожелания только такие: счастья, любви, взаимопонимания», — заявила Людмила Дронова.

«Если смотреть на нее, она действительно влюблена, смотрит влюбленными глазами. Счастья, любви! И я была бы очень рада за Екатерину Мизулину, если бы у нее сложились отношения, которых она хочет», — выразила мнение певица Анастасия Вознюк.

Фанаты уверены: Ярослав и Екатерина — прекрасная пара. Они гармонично смотрятся вместе, к тому же их объединяют общие интересы. Для SHAMAN, по его словам, это самое главное.

«Ноги красивые, волосы и так далее. Я этого уже всего давным-давно наелся. Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло, чтобы я чувствовал, что мы с ним на одной волне, что хорошо с человеком, просто хорошо», — поделился певец.

«Они очень близки по духу. Они даже похожи, если на них посмотреть. Мне кажется, из них отличная семья получится», — высказался солист группы NLO Степан Рудницкий.

Но поклонники уверены: Екатерина поразила SHAMAN еще и своими кулинарными талантами. Недавно пара опубликовала видео, как артист в гостях у избранницы разделывает птицу, которую девушка собственноручно запекла в духовке.

«В курице самая вкусная часть — это гузка, в простонародье — попка. Овощей много не бывает», — уточнил исполнитель.

Фанаты рады, что личная жизнь их кумира наладилась. За плечами SHAMAN два развода. От первого брака у него подрастает дочь, в ее жизни певец принимает активное участие.

«Она сейчас пока себя пробует в разных ипостасях. Она и учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, и много рисует, этим увлекается, и поет, и спортом занимается. Поэтому нужно сейчас подождать, и пройдет какое-то время, пока она сама не определится», — поделился SHAMAN.

Поклонники уверены: теперь у окрыленного любовью певца появится еще больше мотивации писать и исполнять вдохновляющие песни. Сам же музыкант признался, что в планах у него не только новые хиты, но и подготовка к юбилейному концерту.

«Безусловно, мы уже готовим сюрприз в конце концерта. Я думаю, что мы отметим 30-летие на сцене юбилейным концертом», — подтвердил SHAMAN.

Также недавно исполнитель выступил с инициативой проводить открытые музыкальные уроки для российских школьников. Вероятнее всего, первая встреча состоится уже этой весной.