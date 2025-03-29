«В один момент я потеряла все»: Анна Седокова о смерти Яниса Тиммы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Сын Анны Седоковой очень любил Яниса Тимму и тяжело переживал трагедию

Анна Седокова высказалась об отношениях с Янисом Тиммой

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Певица с трудом оправилась после случившегося.

Певица Анна Седокова поделилась в интервью Voice, что ее отношения с баскетболистом Янисом Тиммой были непростыми. Несмотря на это Гектор — сын Анны — боготворил спортсмена. Для мальчика Янис был «миром и лучшим отцом».

«Мы с сыном остались абсолютно одни. Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», — рассказала певица.

Смерть Яниса оказала сильное влияние и на старшую дочь Анны.

«Алине было невероятно тяжело. Она видела, через что я проходила последние годы и хотела меня защитить. Но она сама еще ребенок. Мы стали еще ближе. Она — тот единственный человек в мире, которому я звоню ночью, когда совсем плохо», — поделилась Седокова.

Певица рассказала, что трагедия едва не сломала ее. Анна чувствовала себя так, словно ее ненавидит весь мир. Сейчас Седокова уверена, что домыслы и комментарии, которыми пестрила пресса, появились ввиду наличия информационного вакуума. Многие пытались извлечь из ситуации выгоду.

«В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать. Я работаю с 13 лет. Я всегда содержала себя и детей сама», — заверила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первая жена Тиммы переживает за будущее их сына.

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