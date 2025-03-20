«Ребенок приносит папины вещи»: первая жена Тиммы переживает за будущее их сына

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Первая жена Тиммы переживает за будущее их сына

«Ребенок приносит папины вещи»: первая жена Тиммы переживает за будущее их сына

Фото: Instagram*/sana__osa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В это время Анна Седокова готовится к выпуску новой песни, посвященной баскетболисту.

Пока певица Анна Седокова готовится к выпуску новой песни, посвященной баскетболисту Янису Тимме, его первая жена Сана Оша не может оправиться после смерти бывшего мужа.

Сана, вдова и мать их шестилетнего сына Кристиана, живет в Риге, где находит поддержку у родителей Яниса. Но ее страдания не прекращаются. Женщина переживает за будущее ребенка, который сталкивается с последствиями трагедии.

«Давно пытаюсь сделать альбом с картинками для Кристиана, но когда смотрю на кадры, хочется плакать. Чувствую себя эмоционально истощенной, живу в фазе отрицания», — призналась Оша в одном из своих постов в социальных сетях.

Проблемы с принятием произошедшего в первую очередь связаны с тем, что она так и не успела сказать сыну, что его папы больше нет.

«Периодически получаю письма, но не могу на них отвечать… Больно видеть, когда ребенок приносит папины вещи и фотографии, а это все осталось лишь воспоминаниями», — добавляет Оша.

Причиной столь тяжелых переживаний для Саны стал не только уход Яниса, но и личные обстоятельства, связанные с Анной Седоковой. Оша уверена, что именно певица сыграла решающую роль в разрыве ее брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за десять миллионов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:17
Солистка «Фабрики» назвала реальную жизнь самым модным из современных трендов
1:02
Омбудсмен Москалькова показала кадры с возвращенными из плена бойцами ВС РФ
0:47
«Ребенок приносит папины вещи»: первая жена Тиммы переживает за будущее их сына
0:33
«Мы в шоке»: Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова на их последних встречах
0:21
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: «Я безумно счастлив»
0:10
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп