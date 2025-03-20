«Ребенок приносит папины вещи»: первая жена Тиммы переживает за будущее их сына

В это время Анна Седокова готовится к выпуску новой песни, посвященной баскетболисту.

Пока певица Анна Седокова готовится к выпуску новой песни, посвященной баскетболисту Янису Тимме, его первая жена Сана Оша не может оправиться после смерти бывшего мужа.

Сана, вдова и мать их шестилетнего сына Кристиана, живет в Риге, где находит поддержку у родителей Яниса. Но ее страдания не прекращаются. Женщина переживает за будущее ребенка, который сталкивается с последствиями трагедии.

«Давно пытаюсь сделать альбом с картинками для Кристиана, но когда смотрю на кадры, хочется плакать. Чувствую себя эмоционально истощенной, живу в фазе отрицания», — призналась Оша в одном из своих постов в социальных сетях.

Проблемы с принятием произошедшего в первую очередь связаны с тем, что она так и не успела сказать сыну, что его папы больше нет.

«Периодически получаю письма, но не могу на них отвечать… Больно видеть, когда ребенок приносит папины вещи и фотографии, а это все осталось лишь воспоминаниями», — добавляет Оша.

Причиной столь тяжелых переживаний для Саны стал не только уход Яниса, но и личные обстоятельства, связанные с Анной Седоковой. Оша уверена, что именно певица сыграла решающую роль в разрыве ее брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за десять миллионов.

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