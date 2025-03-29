«Новая родина»: теннисистка Касаткина будет выступать под флагом Австралии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Теннисистка Касаткина будет выступать под флагом Австралии

«Новая родина»: теннисистка Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Она занимает 12-е место в рейтинге WTA и была второй ракеткой России.

Российская теннисистка Дарья Касаткина объявила в своем аккаунте в социальной сети, что отныне на соревнованиях она будет выступать под флагом Австралии.

«Рада сообщить, что мое заявление на постоянное место жительства было принято австралийским правительством», — написала Дарья Касаткина.

Она отметила, что чувствует себя в Австралии как дома.

«Хочу с гордостью объявить, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в качестве профессиональной теннисистки», — отметила она.

Также Касаткина поблагодарила свою семью и тренеров за поддержку. Она добавила, что не намерена забывать о своих корнях и поблагодарила за понимание и поддержку.

Дарье Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она являлась второй ракеткой России. На ее счету восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде, а также один титул в парном. Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта России в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянка Мирра Андреева одержала победу в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

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