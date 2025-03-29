В Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 14 градусов

Хорошая погода задержится в области на три дня.

В ближайшие три дня жителей Москвы ждет потепление, переменная облачность и отсутствие осадков. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Максимальная температура воздуха в столице днем — плюс 14 градусов. Минимальная — плюс 12. Ночью показатели термометров будут стабильны и составят ноль градусов. Жителям Подмосковья тоже не придется мерзнуть — днем ожидаются колебания от плюс 10 до плюс 15, ночью похолодает до минус одного градуса.

Ожидаемые показатели атмосферного давления — 751-751 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра составит 2-7 метра в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды. Синоптикам каждый раз приходится составлять около 134 возможных сценариев. В столице функционируют более ста метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра.

В Троицком и Новомосковском административных округах, например, работает доплеровский метеолокатор. Датчики постоянно фиксируют изменения в погоде. С помощью полученных данных специалисты следят за условиями климата, а для составления прогнозов используют гидродинамические модели.