Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды

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Анна Криушина
Анна Криушина 12 0

Синоптики составляют до 134 сценариев.

Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Тема:
Погода

В Москве установлено больше ста метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра. В День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как синоптики следят за погодой в городе.

Так, например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО. — Прим. ред.) работает доплеровский метеолокатор. Детекторы круглосуточно фиксируют любые изменения погоды. Эти данные помогают метеорологам отслеживать текущие погодные условия.

Мониторить фактическую погоду и составлять прогнозы помогают современные технологии. Так, в ТиНАО анализ атмосферных явлений в радиусе до 250 километров осуществляет доплеровский метеолокатор. Этот радар позволяет прогнозировать движение осадков и своевременно предупреждать о возможных ливнях, снегопадах или других природных явлениях.

Для составления прогнозов на разные периоды используются гидродинамические модели. Они позволяют предсказывать погоду на три часа, 10–15 суток и даже на месяц вперед.

Точные прогнозы погоды позволяют Москве своевременно подготовиться к любым погодным условиям. Например, на основе данных метеорологов: устанавливается дежурство водооткачивающей техники на улицах; проводится противогололедная обработка дорог; регулируются параметры теплоснабжения; организуется уборка снега и листвы.

Ранее 5-tv.ru рассказал про погоду в Москве 23 марта.

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Погода
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Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

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