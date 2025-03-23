Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды

Синоптики составляют до 134 сценариев.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
В Москве установлено больше ста метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра. В День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как синоптики следят за погодой в городе.
Так, например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО. — Прим. ред.) работает доплеровский метеолокатор. Детекторы круглосуточно фиксируют любые изменения погоды. Эти данные помогают метеорологам отслеживать текущие погодные условия.
Мониторить фактическую погоду и составлять прогнозы помогают современные технологии. Так, в ТиНАО анализ атмосферных явлений в радиусе до 250 километров осуществляет доплеровский метеолокатор. Этот радар позволяет прогнозировать движение осадков и своевременно предупреждать о возможных ливнях, снегопадах или других природных явлениях.
Для составления прогнозов на разные периоды используются гидродинамические модели. Они позволяют предсказывать погоду на три часа, 10–15 суток и даже на месяц вперед.
Точные прогнозы погоды позволяют Москве своевременно подготовиться к любым погодным условиям. Например, на основе данных метеорологов: устанавливается дежурство водооткачивающей техники на улицах; проводится противогололедная обработка дорог; регулируются параметры теплоснабжения; организуется уборка снега и листвы.
Ранее 5-tv.ru рассказал про погоду в Москве 23 марта.
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