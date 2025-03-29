Дочь Анны Хилькевич перестала узнавать маму

Младшая дочь актрисы Анны Хилькевич — Оливия — не узнала маму после долгой разлуки. Об этом рассказала звезда сериала «Универ» в своем Telegram-канале.

Знаменитость отправлялась на месяц в рабочую поездку с тяжелым сердцем, как бы ей не хотелось забрать с собой детей — она не могла. И если старшие дочери спокойно переносят отсутствие материи, поскольку все понимают, то реакцию малышки было трудно предугадать.

И хоть актриса ежедневно созванивалась со своей семьей, обменивалась сообщениями, это не смогло предотвратить то, как холодно Оливия отреагировала маму.

«Приезжает машина, открываются двери. Выходит мама и отдает мне Оливию в руки. И Оливия меня не узнает. То есть, может, конечно, она и узнала, но радости никакой у нее на лице не было. Она была очень уставшая, подошел Артур (Артур Волков — муж актрисы — Прим.ред.) и малышка начала плакать», — сказала Хилькевич.

Артистке пришлось взять себя в руки, несмотря на то, как сжалось сердце от грусти, и восстанавливать эмоциональную связь с младшей дочерью обратно. К счастью, на это ушло не так много времени. Сейчас все снова хорошо, но повторять такой опыт Хилькевич больше не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анне Хилькевич пришлось вызвать медиков для пятимесячной дочки.