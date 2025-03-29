В Москве простились с актером Алексеем Веселкиным

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 79 0

Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Прощание с Алексеем Веселкиным завершилось в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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В Москве в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным.

Проводить актера в последний путь пришли его коллеги, близкие и родные. В частности, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, с которым его связывали при жизни дружеские отношения.

«Театр для него был главным, и он всегда хотел участвовать во всех спектаклях, очень ревностно относился к ролям. Он был светлым человеком, преданным театру», — передает слова Золотовицкого ТАСС.

Кроме того, посетил мероприятие народный артист России Алексей Блохин, с актером они были коллегами на протяжении 42-х лет. Эти годы он вспоминает с теплотой. По его словам, Веселкин всегда заряжал команду оптимизмом, энергией и шутками.

Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин заявил, что кончина Веселкина — потеря для всех присутствовавших на прощании с ним. Он отметил, что Веселкин к каждой роли относился очень ответственно. Он был готов работать днями и ночами. 

Проститься с Веселкиным пришел и его сын, которого зовут тоже Алексей. Для него отец был учителем по жизни.

«Он был, есть и будет примером для меня и всех наших коллег в театре по отношению к профессии, по работоспособности и отношению друг к другу», — ответил он.

Кроме того, церемонию посетили режиссер Павел Забелин, телеведущая Ксения Стриж, актеры Алексей Мясников, Александр Гришин, Татьяна Аксюта и другие.

Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63-х лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Российскому зрителю он известен не только как актер, но и теле- и радиоведущий. Веселкин вел несколько популярных детских телепроектов, таких как «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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В Москве простились с актером Алексеем Веселкиным

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