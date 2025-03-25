Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 223 0

Всенародно любимую актрису проводили в последний путь под аплодисменты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Всенародно любимую актрису проводили в последний путь под громкие аплодисменты.

Церемония прощания проходила в столичном храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. У стен церкви разместили большой черно-белый портрет актрисы с многочисленными цветами и венками.

Проститься с Голубкиной пришли телеведущие Андрей Малахов и Алла Довлатова, актрисы Вера Алентова, Людмила Максакова, Ксения Таран, Мария Миронова и другие знаменитости.

Звезду фильма «Гусарская баллада» похоронили на Троекуровском кладбище рядом с актрисой Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января.

Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Последние годы она боролась с раком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Довлатова пришла на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Знаменитость с теплотой вспоминает актрису и отмечает, что таких светлых и добрых людей очень мало.

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