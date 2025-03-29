Штурм против Шанхая: певица осталась недовольна своим путешествием

По словам звезды, ее обманули в отеле.

Певица Наталья Штурм осталась крайне недовольна своим путешествием в Шанхай. Негодованием звезда поделилась в своих соцсетях.

По словам Штурм, ее обманули сотрудники отеля с оплатой.

«Три часа я им доказывала, что я заплатила, они мне говорили, что я не заплатила. Я им показываю счет… что оплачено. Они говорят: «А ничего не знаем, давайте платите снова. Двойной счетчик сняли за отель. Чисто аферисты. Еще Wi-Fi не работает. Я впервые встречаюсь с таким отвратительным отелем», — поделилась певица.

Китайский мегаполис, привлекающий внимание тысяч туристов, разочаровал Наталью Штурм. Она призналась, что не смогла найти себе даже еду. По словам певицы, на центральной улице нет ни одного ресторана.

«Ни одного даже кафе нет. Есть какие-то уличные, там в котлах что-то варят, а еды нет как таковой. То есть мне есть нечего, я голодная сейчас», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм решила защитить свои песни шипением.

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