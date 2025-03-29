«Сама начинала ссоры»: Гомес рассказала о своих ошибках в прошлых отношениях

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Певица Селена Гомес в прошлых отношениях была инициатором ссор

Селена Гомес вспомнила о прошлых отношениях

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Певица долгое время состояла в отношениях с коллегой по сцене Джастином Бибером. Пара рассталась в 2018 году.

Певица Селена Гомес призналась, что в прошлых отношениях была эмоциональной и часто провоцировала ссоры. Об этом она рассказала в интервью для подкаста Jay Shetty Podcast.

«Я была виновата в том, что сама начинала ссоры… Думаю, я оставалась одна в течение пяти лет, потому что мне действительно нужно было взять себя в руки. Я усвоила много уроков и совершала много ошибок», — заявила певица.

Прежде звезда заявляла, что не сможет иметь детей.

«К сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», — рассказывала Гомес изданию Vanity Fair.

О слабом здоровье актрисы знают многие, она страдает от хронического аутоиммунного заболевания — системной красной волчанкой. Эта болезнь проявляется повышенной температурой, сыпью на коже, проблемами с суставами, мышцами и нервной системой. Волчанку сложно диагностировать, в данный момент лекарства от нее в мире не существует.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудение певицы Селены Гомес в кратчайшие сроки подверглось критике.

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