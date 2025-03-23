Болезнь или препараты? Селена Гомес стремительно похудела

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Похудение певицы Селены Гомес в кратчайшие сроки подверглось критике

Болезнь или препараты? Селена Гомес стремительно похудела

Фото: Jordan Strauss/ТАСС

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Новая фигура звезды вызывает сомнения у поклонников.

Певица Селена Гомес в очередной раз экстремально похудела, чем привлекла внимание критиков к своей персоне.

Популярная американская исполнительница постоянно появляется перед папарацци в нарядах, подчеркивающих ее тонкую талию. При этом объемы в руках артистки также значительно уменьшились, а в коротких платьях показываются и ноги Селены, охват которых заметно убавился.

Поразительные результаты пользователи в сети списывают на специальные препараты, к которым в последнее время неравнодушны многие знаменитости. По предварительной информации, Гомес применяла «Оземпик», помогающий исключить лишние килограммы.

По мнению других ее поклонников, артистка пережила серьезное заболевание. В 2013 году исполнительница узнала о том, что больна волчанкой. Тогда ей пришлось приостановить карьеру, чтобы пройти терапию. Лечение кардинально сказалось на весе. Гомес при всех трудностях пришлось еще и пересадить почку, которую ей пожертвовала подруга Франсия Райса.

Артистка все еще до конца не справилась с последствиями недуга. Не так давно она поделилась, что вряд ли сможет забеременеть.

«К сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», — отмечала звезда в интервью для Vanity Fair.

Известно, что Селена выйдет замуж совсем скоро. В декабре прошлого года продюсер Бенни Бланко сделал предложение руки и сердца знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что супругу Джастина Бибера Хейли записали в хейтеры Селены Гомес.

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