Четверо мужчин провалились под лед на озере в Череповецком районе

Четверо мужчин провалились под лед на Колоденском озере в Череповецком районе. Один из них смог выбраться сам, а трое погибли. Об этом сообщило МЧС по Вологодской области.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть детей провалились под лед на реке в Ярославской области. Инцидент произошел в деревне Устье, когда ребята в возрасте от 10 до 12 лет вышли на тонкий лед и оказались в воде. К счастью, рядом находилась местная жительница, которая немедленно вызвала спасателей и оказала помощь детям. На месте происшествия сотрудники МЧС поговорили с детьми и подчеркнули, что ситуация могла закончиться трагически.

Также в Подмосковье произошла еще одна трагедия — двое детей погибли, провалившись под лед на пруду в Щербинке. В воде были найдены тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили правоохранительные органы.