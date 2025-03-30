Президент Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

В Сирии президент Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства

Президент Сирии объявил о формировании нового правительства

Фото: DIA Images/ABACA/ТАСС

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Он уверен, что страну ждет «лучшее будущее».

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что в стране будет сформировано новое правительство. Кабинет получит название «Правительство созидания и перемен», сообщила пресс-служба председательства Сирийской Арабской Республики в Telegram-канале.

Сирийский лидер сделал это заявление на торжественной церемонии во дворце Каср аш-Шааб.

«Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы», — сказал аш-Шараа.

По словам президента Сирии, страну ждет новый исторический период и «лучшее будущее».

Президент РФ Владимир Путин ранее направил сирийскому коллеге послание. Он отметил, что усилия временного лидера играют большую роль в стабилизации ситуации в стране. Тем временем в провинции Латакия происходят ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями — последователями бывшего президента Сирии Башара Асада.

Авторитетные сирийские лидеры должны делать все, чтобы прекратить насилие и уберечь мирных граждан, заявил МИД России. Москва поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сирийская артиллерия нанесла массированный удар по территории Ливана.

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