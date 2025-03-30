Мама Овечкина получила почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

Мама хоккеиста Александра Овечкина дважды становилась олимпийской чемпионкой по баскетболу.

Мама российского хоккеиста Александра Овечкина — Татьяна Николаевна Овечкина — была удостоена почетного знака Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». В прошлом она дважды становилась Олимпийской чемпионкой, а также занимала первенство на чемпионатах мира и Европы по баскетболу.

Татьяна Николаевна долгое время после окончания спортивной карьеры продолжала тренировать молодых баскетболистов, заработав звания «Заслуженного мастера спорта СССР» и «Заслуженного тренера России».

Также, благодаря усилиям Татьяны Николевны родная ей баскетбольная команда «Динамо» была спасена от практически неминуемого распада. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев лично выразил свою благодарность и уважение легендарной спортсменке.

«Спортивный путь наших олимпийских чемпионов — источник вдохновения для молодых спортсменов, мечтающих о великих победах», — написал он в своем Telegram-канале.

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