Посреди Индийского океана: Федор Конюхов поднялся на борт сухогруза, следующего в Китай

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Конюхов поднялся на борт следующего в порт Циндао сухогруза

Федора Конюхова успешно эвакуировали на следующий в Китай сухогруз

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Мореплаватель провел в путешествии 115 дней.

Досрочно завершившего экспедицию от Южной Америки до Австралии путешественника Федора Конюхова встретили члены экипажа сухогруза, идущего в Китай под гонконгским флагом. Соответствующим заявлением центра по координации поисково-спасательных операций, расположенного на острове Реюнион, поделились в Telegram-канале экспедиционного штаба российского путешественника.

«Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong», — процитировал сообщение глава штаба Оскар Конюхов.

На ближайшее судно, следующее в китайский порт Циндао, Конюхову пришлось подниматься прямо посреди Индийского океана в непромокаемом костюме и спасательном жилете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 114 день Федор Конюхов прервал свое плавание из-за многочисленных поломок в лодке. Несмотря на это, Конюхову удалось установить мировой рекорд. Он первый преодолел самый сложный и опасный маршрут от Южной Атлантики до Индийского океана на весельной лодке.

К слову, о местонахождении его весельной лодки «Акрос» ничего неизвестно.

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