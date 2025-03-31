Марин Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы и поражению в избирательских правах

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 54 0

Суд также признал виновными 12 парламентских помощников, участвовавших в схеме по растрате.

Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента

Фото: Reuters/Abdul Saboor

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Уголовный суд Парижа признал виновными лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, восьмерых евродепутатов и 12 помощников евродепутатов по делу о растрате средств Европарламентаю. Об сообщает BFMTV.

Ле Пен приговорена к лишению свободы на четыре года, два из которых условно (в виде электронного домашнего ареста), штрафа в размере 100 тысяч евро и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права избираться на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу (в том числе и в случае апелляции), два года тюрьмы (с перспективой смягчения наказания) и штрафа в 300 тысяч евро.

Как заключила сторона обвинения, партия разработала и реализовала «схему хищения» 21 тысяч евро в месяц, выделяемых Евсросоюзом каждому депутату на оплату работы помощников. Суд подсчитал, что общий ущерб составил порядка 2,9 миллиона евро.

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