Белый дом без демократов? Сможет ли Трамп удерживать власть в США 12 лет

Иностранные издания утверждают, что у нынешнего главы государства есть возможность занимать пост до 2037 года.

Глава Белого дома Дональд Трамп сможет и дальше оставаться у власти, если на следующих выборах президента США победит его заместитель Джей Ди Вэнс. Об этом сообщил 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо.

На днях газета The Daily Mail опубликовала утверждение, что Трампу удастся управлять Штатами аж до 2037 года, несмотря 22 поправку в Конституции. Она гласит, что политик не может быть третий раз избран президентом. Однако существует несколько законных лазеек.

«Но это при условии, если Джей Ди Вэнс согласится добровольно передать ему мандат (полномочия — Прим.ред.) президента США. А также вообще, если при условии, что Джей Ди Вэнс победит на предстоящих президентских выборах в США. Потому что через четыре года США могут столкнуться с новой внутриполитической реальностью. Давайте не забывать об этом», — ответил Мезюхо.

Если Джей Ди Вэнс станет через четыре года новым американским лидером, то Дональд Трамп сможет занять должность его вице-президента. Тогда у Вэнса есть право передать ему полномочия. Аналогичный исход возможен при отставке или смерти Вэнса.

Другая возможность, по которой Трамп и дальше будет занимать руководящее место дольше отведенных сроков, это гражданская война. В этом случае выборы будут отложены. Однако Мезюхо выразил сомнение, что Трамп доведет страну до такого отчаянного положения.

«Но также давайте не забывать о том, что за эти четыре года могут быть приняты некие поправки, законодательные акты, которые бы ограничивали право президента США баллотироваться на пост вице-президента», — подчеркнул эксперт.

Причем, этому могут способствовать соперники Трампа среди членов Демократической партии, если через несколько лет их будет большинство во время промежуточных выборов в Конгрессе.

По прогнозам Мезюхо в ближайшие годы в США будут характерны противостояния судебных органов. Он отметил, что это уже началось. И камнем преткновения может быть попытка ввести запрет для президентов баллотироваться в вице-президенты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США прошла волна митингов против старшего советника президента Штатов Илона Маска.