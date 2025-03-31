Задержан двоюродный брат Егора Шипа — блогер Павел Дворецкий

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 36 0

Тиктокера Павла Дворецкого задержали в Балашихе

Задержан друг детства Егора Шипа — блогер Павел Дворецкий

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Его подозревают в мошенничестве.

Блогера Павла Дворецкого задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, 26-летнего тиктокера задержали, когда он подвозил курьера-дроппера, который должен был забрать деньги у пенсионерки во второй раз. Ранее она уже успела отдать деньги мошенникам. Инфлюенсеру может грозить до десяти лет колонии.

Дворецкий стал набирать популярность после публикации роликов с «коллегой по цеху» Егором Шипом, который является его двоюродным братом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой дроппер и как им не стать. В прошлом году телефонные мошенники украли у россиян 250 миллиардов рублей — сумма рекордная за последние годы. Из похищенных денег удалось вернуть лишь 9%.

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Задержан двоюродный брат Егора Шипа — блогер Павел Дворецкий

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