Его подозревают в мошенничестве.

Блогера Павла Дворецкого задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, 26-летнего тиктокера задержали, когда он подвозил курьера-дроппера, который должен был забрать деньги у пенсионерки во второй раз. Ранее она уже успела отдать деньги мошенникам. Инфлюенсеру может грозить до десяти лет колонии.

Дворецкий стал набирать популярность после публикации роликов с «коллегой по цеху» Егором Шипом, который является его двоюродным братом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой дроппер и как им не стать. В прошлом году телефонные мошенники украли у россиян 250 миллиардов рублей — сумма рекордная за последние годы. Из похищенных денег удалось вернуть лишь 9%.