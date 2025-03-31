«Не надо было в дурдом его сдавать»: что известно о стрелявшем в Мурманске мужчине

Мужчина накануне открыл огонь с крыши многоэтажного здания.

Мужчина, стрелявший с крыши многоэтажки в Мурманске, лежал в прошлом в психиатрической больнице. Об этом рассказала 5-tv.ru его мать Ия Пантелеймоновна.

Пенсионерка уверена, что причина, из-за которой ее сын решил пойти на это преступление — месть, потому что раньше он лежал в психиатрической больнице. По ее словам, необходимости для этого не было.

«Не надо было в дурдом его сдавать, когда он выпившим был. Чего его туда сдали? Здорового человека», — ответила она.

Женщина вспоминает, что ее сын всегда был спокойным, ходил в море. А также неоднократно охотился, приносил птиц, потому что год не мог найти работу из-за справки от лечебницы. Для этих целей у него было два огнестрельных оружия, которые мужчина впоследствии использовал на крыше.

Как утверждает Ия Пантелеймоновна, инцидент со стрельбой произошел с ним впервые. В день происшествия мать не заметила ничего необычного в поведении сына. Он вел себя спокойно, как обычно. Пошел гулять вечером.

Однако она практически сразу поняла, кто именно устроил стрельбу. Выглянула из своей квартиры в подъезд, где уже стояли двое мужчин. Они порекомендовали ей запереться дома.

«Сердце подсказало материнское», — сказала пенсионерка.

Женщина считает, что у сына было безвыходное положение. Отложенные деньги заканчивались, а жить на ее пенсию в 30 тысяч рублей они не могли.

Ия Пантелеймоновна также показала его комнату. На стене висела боксерская груша, а на письменном столе стоял компьютер, в который мужчина очень часто играл. Помещение было заполнено и большим количеством коллекционных фигурок.

В воскресенье, 30 марта, мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Позже Росгвардия сообщила, что злоумышленник нейтрализован.

Пострадавших нет. Стрелявший тяжело ранен. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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