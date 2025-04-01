Ревнует ли? Как Прилучный относится к романам Муцениеце

Актер Павел Прилучный не вникает в перипетии личной жизни экс-супруги Агаты Муцениеце. Об этом рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с Woman.ru.

По ее словам, то, как живет его бывшая супруга, Прилучного не волнует, претензий к Муцениеце он также не имеет.

«Он никак к этому не относится (к романам Агаты. — Прим. ред.), не следит за ее личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — пояснила Даниелова.

Она подчеркнула, что Павел поддерживает общение с дочерью Мией, и у самой девочки нет жалоб на избранников мамы.

«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если бы ребенок был чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила адвокат.

Накануне, 28 марта, Прилучный и Муцениеце встретились в суде, где решалось место проживания их старшего сына Тимофея. Известно, что, начиная с 2024 года, подросток по своему желанию живет с отцом, однако официально еще не решено, с кем он останется.

Адвокат Прилучного уверена, что дело в юридических формальностях. По ее мнению, именно они повлияли на доведение дела до суда. В прошлом году Агата не воспрепятствовала переезду Тимофея к Павлу. Тогда же звездные родители оплатили его частную школу. Однако в просьбе Прилучного подписать документы актриса отказала.

После этого случая Тимофей обиделся на маму и не разговаривал с ней несколько месяцев. В дальнейшем, по словам адвоката, он желал связаться с родительницей, но она не ответила. Подписчики Муцениеце неоднократно напоминали ей о сыне, пока она активно стоила личную жизнь. К примеру, в январе Агата не посетила день рождения Тимофея, поскольку отдыхала за границей с новым возлюбленным певцом Петром Дрангой.

До этого актриса встречалась с актером Иваном Чуйковым. Пара выкладывала снимки в соцсетях. Дочь Мия также присутствовала на фотосессиях мамы и ее спутника.