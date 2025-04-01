Губительный эффект: почему подросткам и беременным нельзя пить «нулевое» пиво

Водителям также лучше избегать данной продукции.

В безалкогольном вине спирта может быть больше, чем заявлено. О рисках употребления таких напитков в беседе с Газета.ру рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По словам эксперта, влияние безалкогольных напитков на организм мало изучено, а их безвредность для водителей, беременных женщин и детей все еще не доказана. Специалисты полагают, что несовершеннолетним не стоит распивать безалкогольные аналоги пива и вина.

Ученые выяснили, что в заявленной безалкогольной продукции в действительности больше спирта, чем указывает производитель. Из канадского исследования за 2010 год стало известно, что почти в трети подобных напитков содержание этанола выше, чем заявлено на этикетке.

Также безалкогольная продукция оказывает негативное влияние на не до конца сформированную детскую и подростковую психику. Напитки, которые имитируют спиртное, могут создавать вкусовое привыкание, поэтому вызывают ранее приобщение к настоящему алкоголю, о чем говорят исследования Японии, России и США.

В отношении беременных женщин однозначного мнения нет. На первом триместре беременности, когда формируются основные системы и органы будущего младенца, рекомендуется уменьшить любые риски, поэтому безалкогольные вино и пиво лучше исключить. Во втором и третьем триместре небольшой объем выпитого не будет вреден, однако не нужно забывать о нездоровом составе таких напитков, в которых содержится как сахар, так и красители с другими регулирующими вкус и вид добавками.

Для водителей «нулевка» не запрещена, так как после одной банки такого пива уровень алкоголя в крови составляет 0,04 промилле, тогда как пороговым значением является 0,35 промилле. При этом отмечается, что за 15 минут такой минимальный процент алкоголя полностью выйдет из организма.

Демьяновская напомнила, что перед поездкой за рулем не следует злоупотреблять напитками, в которых содержится даже незначительная доля этанола. К тому же она отметила, что от безалкогольных напитков распространяется такой же запах, как от обычных, поэтому автоинспектор может попросить освидетельствования.

Для проходящих лечение с антибиотиками или антидепрессантами, а также для тех, у кого есть серьезными заболеваниями почек и печени или алкогольная зависимость, такие напитки употреблять не стоит.

«Напитки, которые напоминают настоящее пиво и вино по вкусу, могут помочь людям без алкоголизма снизить бытовое употребление спиртного, но у людей с зависимостью могут спровоцировать желание выпить алкоголя, особенно на ранних этапах лечения», — заключила врач.

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