Ученые восстановили лицо жившего 16 тысяч лет назад человека

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

JAS: в Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Ученые восстановили лицо жившего 16 тысяч лет назад человека

Фото: www.globallookpress.com/ Marcus Brandt

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На помощь светилам науки в этом непростом деле пришел компьютер.

Китайские ученые смогли восстановить лицо человека, который жил 16 тысяч лет назад. Соответствующую информацию передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science.

«Ископаемый череп древнего человека был обнаружен в пещере Яхуай, расположенной в холме в деревне Болан уезда Лунъань Гуанси-Чжуанского автономного района», — уточняется в сообщении.

На помощь ученым пришли методы компьютерной реставрации облика, 3D-моделирования, а также технология трехмерной геометрической морфометрии — с ее помощью был проведен анализ схожих черт черепа, найденного в пещере, и черепов современных людей. В частности, ученые отметили, что найденный объект меньше типичных для нас мужских черепов, но больше женских.

Ранее 5-tv.ru писал, что у животных из зоны отчуждения в Чернобыле замечены признаки ускоренной эволюции. Особое внимание ученых привлекли лягушки, у которых была обнаружена необычная окраска. Исследования показали, что это может быть связано с повышенным уровнем меланина — пигмента, защищающего клетки от радиации. Но лягушки — не единственные герои этой истории.

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