Фауна Чернобыля: у животных из зоны отчуждения замечены признаки ускоренной эволюции

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

У животных из зоны отчуждения в Чернобыле замечены признаки ускоренной эволюции

У животных из зоны отчуждения обнаружены признаки ускоренной эволюции

Фото: Виктор Толочко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Произошедшая в 1986 году катастрофа стала катализатором неожиданных процессов.

В зоне отчуждения Чернобыля ученые обнаружили изменения в животном мире, вызванные радиацией. Исследования, проведенные вблизи Чернобыльской АЭС, показывают, что местные животные не только научились выживать в условиях высоких доз облучения, но и демонстрируют признаки ускоренной эволюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Особое внимание ученых привлекли лягушки, у которых была обнаружена необычная окраска. Исследования показали, что это может быть связано с повышенным уровнем меланина — пигмента, защищающего клетки от радиации. Но лягушки — не единственные герои этой истории.

Волки, которые живут в зоне повышенной радиации, имеют удивительно устойчивую иммунную систему, способную противостоять онкологическим заболеваниям, несмотря на дозы облучения, в шесть раз превышающие безопасные для человека.

Данные об изменениях в ДНК собак, живущих вблизи атомных объектов, также настораживают. А вот птицы в Чернобыле удивляют ученых способностью адаптироваться к радиации, увеличивая уровень антиоксидантов, что помогает защитить клетки от повреждений.

Новые данные заставляют ученых пересматривать свои представления о радиации. Оказывается, она не только разрушает, но и может запускать неожиданные эволюционные процессы, которые дают шанс на выживание и адаптацию к экстремальным условиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вскрытие туши мамонтенка Яны провели якутские ученые.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.50
1.82 92.43
2.77
Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Последние новости

21:40
Фауна Чернобыля: у животных из зоны отчуждения замечены признаки ускоренной эволюции
21:25
Расходы на оборону и достижение мира: что обсудили главы МИД стран ЕС в Мадриде
21:04
Водитель погиб в салоне: машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась
20:45
Дело закрыто? Лариса Долина живет в отсуженной квартире
20:25
Работать не ради похвалы: Мерзликин объяснил, в чем важность отсутствия поддержки
19:59
Экологические инициативы получат поддержку от Президентского фонда природы

Сейчас читают

«Готовим молодежь к земле»: как много 18−24-летних смогут мобилизовать США на Украине
Белый дом без демократов? Сможет ли Трамп удерживать власть в США 12 лет
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп