Поседела за девять месяцев: астронавты рассказали о проблемах затянувшейся миссии

Вместо запланированных восьми дней Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на орбите 286 суток из-за технических проблем корабля Starliner.

Однозначно надолго запомнят полет в космос астронавты, которые незапланированно провели на орбите девять с половиной месяцев, вместо восьми дней. Участники экспедиции рассказали о трудностях и последствиях, с которыми они столкнулись после возвращения. Почему испытательный полет превратился в настоящую борьбу за выживание, узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Изменения во внешности астронавта Суниты Уильямс, как говорится, бьют по глазам. До полета: длинноволосая шатенка, полная сил и энергии. После девяти месяцев в космосе: изможденная седая женщина с признаками анорексии.

«Я хотела обнять своего мужа и собак. Именно в таком порядке. Когда я вернулась, съела вкусный сэндвич с жареным сыром, который напомнил мне об отце-вегетарианце», — поделилась Уильямс.

Восьмидневная космическая командировка для Уильямс и ее коллеги Бутча Уилмора растянулась на долгие 286 суток и сильно ударила по здоровью астронавтов, которые физически не были готовы к длительному полету. Но даже это в NASA сейчас пытаются представить как научный эксперимент.

«В условиях микрогравитации в течение длительного времени происходит ускоренное старение. Это дает нам представление о процессе старения, что может помочь нам здесь, на Земле», — заявила астронавт Мэган Кристиан.

На МКC экипаж прилетел 6 июня 2024 года, чтобы протестировать стыковочные возможности корабля Starliner. Это был первый пилотируемый полет абсолютно новой модели от «Боинг». Но проблемы возникли еще на старте, а в невесомости пять из 28 двигателей просто перестали работать.

«Неужели „Боинг“ облажался?» — спросил космонавтов американский журналист.

«Так и думал, что ты задашь этот вопрос. Полет в космос — это, действительно, тяжело, и мы используем новые технологии, чтобы попытаться расширить свои возможности», — ответил астронавт Бутч Уилмор.

О проблемах «Боинга» известно давно. Вот и пристыкованный к МКС Starliner начал издавать странные звуки. Находится в нем было опасно. Обратно на Землю корабль отправился без экипажа.

«Ну скорее, сложности психологические. Один вопрос, если ты настраиваешься на семь дней или десять, у них было запланировано. То же самое с нашими ребятами было. Сергей Прокопьев, он полетел на полгода. У них корабль потек, им пришлось еще полгода нарастить к полету», — поделился летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

У астронавтов не было личных вещей — одна зубная щетка на двоих. Средствами гигиены с американцами поделился российский космонавт Александр Горбунов, прилетевший на МКС в сентябре 2024 года. Уильямс и Уилмор быстро теряли мышечную массу, испытывали дефицит витамина Д.

«Они отправились в космос на короткий испытательный полет на корабле „Боинг“, а затем очень быстро перешли к выполнению задач на орбитальной станции», — отметил руководитель программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич.

Астронавты не ожидали, что станут заложниками интриг администрации бывшего президента США Джо Байдена. Американский предприниматель Илон Маск еще тогда заявлял, что готов вернуть астронавтов раньше. Но прежнее руководство Белого дома якобы отклонило помощь своего политического оппонента. В итоге с МКС их все равно забирал Crew Dragon.

Впереди — длительный курс реабилитации. В среду Бутч и Сунита встретятся с представителями «Боинг». Чтобы обсудить технические вопросы с теми, благодаря кому Уильямс побила свой же рекорд по длительности пребывания женщины в космосе, который обошелся слишком дорогой ценой.