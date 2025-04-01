Жуткая находка: в одном из подъездов Петербурга обнаружено расчлененное тело

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 29 0

В Петербурге пенсионер расчленил женщину и вынес ее останки в подъезд

+Жуткая находка: в одном из подъездов Петербурга обнаружен расчлененный труп

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В квартире 77-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве, также были обнаружены пакеты с женскими останками.

В Санкт-Петербурге на Загородном проспекте в подъезде жилого дома был обнаружен полиэтиленовый пакет с фрагментами человеческого тела. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник издания рассказал, что подозреваемым в убийстве является 77-летний местный житель Николай Шапкин. При осмотре его комнаты в коммунальной квартире были обнаружены оставшиеся пакеты с фрагментами тела, документы на имя 63-летней Антонины Сергеевой, женская одежда, а также несколько ножей.

Предположительно, между Шапкиным и Сергеевой возник серьезный конфликт, в ходе которого мужчина умышленно причинил женщине смертельные травмы. Позже, с целью сокрытия следов преступления, он расчленил тело и разложил фрагменты по пакетам. Часть останков мужчина вынес в подъезд, а остальные оставил в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье 105-й УК РФ («Убийство»). В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Ставрополье мужчина убил собственную жену лопатой и спрятал ее тело в бочку.

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