Патрушев и Пушилин обсудили сельское хозяйство и экологию в ДНР

Рабочая встреча прошла между вице-премьером России Дмитрием Патрушевым и главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Политики обсудили итоги реализации национальной программы «Экология» в ДНР и выразили готовность к началу нового проекта «Экологическое благополучие». Соответствующую информацию предоставило Правительство России.

Регион участвовал трех федеральных проектах в рамках национальной программы об охране природы. Среди них — «Сохранение уникальных водных объектов», Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение лесов».

На 2025-й год выделено более 150 миллионов рублей для реализации программы. Известно, что в ДНР запланированы мероприятия различных федеральных проектов. Имелись в виду программы «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная уборка», «Сохранение лесов» и «Вода России».

Кроме того, Патрушев и Пушилин рассмотрели результаты подготовки к посевной кампании на 2025 год. Глава ДНР сообщил, что в регионе выросли цифры по уровню животноводства в сфере сельского хозяйства. За 2024-й производство молочных продуктов существенно умножилось по сравнению с 2023-м, превысив отметку в 45 тысяч тонн.